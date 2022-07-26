В Мурманской области капитально отремонтируют три школы за 500 миллионов рублей

На сегодняшний день по двум школам строительная готовность составляет более 65%, ремонт завершат в этом году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» капитально отремонтируют три школы.

В этом году регион получил на это дело из федерального бюджета субсидию в размере 222 миллионов рублей. Обновление коснется школы в Пушном, школы № 289 в ЗАТО Заозерск и школы №12 в Североморске.

- Также из областного бюджета дополнительно выделили 275 миллионов рублей, которые направят как на дополнительные виды ремонтных работ, так и на обеспечение соответствия школ требованиям к антитеррористической защищенности, приобретение современного учебного оборудования, мебели, компьютерной техники, учебных пособий, - сообщили в минобрнауки региона.

На сегодняшний день по двум школам строительная готовность составляет более 65%, ремонт завершат в этом году. А школу в Североморске окончательно отремонтируют в 2023 году.

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