В Полярных Зорях восстанавливают снесенные мусоровозом фонари

В Полярных Зорях спустя почти два месяца восстанавливают опоры освещения, которые 3 июня снес мусоровоз. Фото: администрация Полярных Зорь
В Полярных Зорях спустя почти два месяца восстанавливают опоры освещения, которые 3 июня снес мусоровоз. Машина зацепила провода на перекрестке улицы Ломоносова с проспектом Нивский.
- В ближайшее время восстановим работу светофора на этом перекрестке, - написал в своем Telegram-канале глава Полярных Зорь Максим Пухов.
Напомним: разрушенный участок дороги Кандалакша - Полярные Зори будут ремонтировать. Устранение нарушений проконтролируют.
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