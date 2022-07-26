В Полярных Зорях восстанавливают снесенные мусоровозом фонари

В Полярных Зорях спустя почти два месяца восстанавливают опоры освещения, которые 3 июня снес мусоровоз. Фото: администрация Полярных Зорь

В Полярных Зорях спустя почти два месяца восстанавливают опоры освещения, которые 3 июня снес мусоровоз. Машина зацепила провода на перекрестке улицы Ломоносова с проспектом Нивский.

- В ближайшее время восстановим работу светофора на этом перекрестке, - написал в своем Telegram-канале глава Полярных Зорь Максим Пухов.

Напомним: разрушенный участок дороги Кандалакша - Полярные Зори будут ремонтировать. Устранение нарушений проконтролируют.

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