В медучреждении Мурманска появился аппарат общей воздушной криотерапии

К применению метода есть некоторые ограничения, о которых знают врачи и учитывают их при назначении. Фото: Правительство Мурманской области

В мурманском областном центре специализированных видов медпомощи появилась медицинская установка общей воздушной криотерапии. Новую технику закупили для расширения перечня медицинских услуг и эффективного лечения пациентов.

- Аэрокриотерапия – это физиотерапевтическое воздействие, заключающееся в кратковременном воздействии на всю поверхность тела человека потоком сухого охлажденного воздуха от -100 до -120 градусов. Температура тканей снижается без выраженных сдвигов терморегуляции организма. Метод основан на нейрорефлекторных и нейрогуморальных процессах и влиянии на центральные контрольные функции, - сообщили в минздраве региона.

Аппарат показан при воспалительно-ревматических заболеваниях, спинальных синдромах, хронических болях, нарушениях регуляции мышечного тонуса при рассеянном склерозе, ДЦП, псориазе, атопическом дерматите, нарушении координации, нарушении сна и других болезнях.

К применению метода есть некоторые ограничения, о которых знают врачи и учитывают их при назначении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru