Разрушенный участок дороги Кандалакша - Полярные Зори будут ремонтировать

До конца недели пройдут работы по временному восстановлению оголовка трубы и устранению просадки. Фото: Михаил Павлов

Разрушенный участок дороги Кандалакша - Полярные Зори, на который обратили внимание северяне, восстановят. Об этом сообщил депутат Мурманской облдумы Михаил Павлов.

- Также было выявлено еще несколько участков с дефектами. Связался с министром транспорта и дорожного хозяйства региона Юлией Полиэктовой, попросил проконтролировать устранение этих нарушений дорожного полотна, - отметил Михаил Павлов.

Министр поставила задачу подрядчику. До конца недели пройдут работы по временному восстановлению оголовка трубы и устранению просадки. Затем аварийную трубу заменят. Работы планируется завершить до конца строительного сезона 2022 года.

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