В Североморске ограничат движение транспорта из-за празднования Дня ВМФ

Накануне Дня ВМФ и во время празднования в Североморске ограничат движение транспорта и перенесут конечную автобусную остановку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне Дня ВМФ и во время празднования в Североморске ограничат движение транспорта и перенесут конечную автобусную остановку.

Так, с 14.00 27 июля до 31 июля будут ограничены движение и парковка авто (за исключением служебного и общественного транспорта) по улице Сгибнева до Морвокзала.

31 июля, с 07.00 до окончания праздника дорожное движение и парковка транспорта средств будут ограничены на участках автодорог в районе:

- дома № 11 по улице Сгибнева до Морвокзала,

- пересечения ул. Ломоносова с ул. Сафонова,

- пешеходного перехода на ул. Головко,

- пересечения ул. Головко с ул. Душенова.

Конечную автобусную остановку перенесут с Морвокзала на улицу Душенова, 24. (29 июля с 09.00 до 13.00, 31 июля с 07.00 до окончания мероприятий).

О программе праздника читайте в нашем материале.

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