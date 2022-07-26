После ареста машины житель Мурманска выплатил 111 тысяч рублей долгов за "коммуналку"

Арест машины подвиг мурманчанина расплатиться по долгам за ЖКУ, которых у него накопилось на 111 тысяч рублей. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Арест машины подвиг мурманчанина расплатиться по долгам за ЖКУ, которых у него накопилось на 111 тысяч рублей.

Исполнительное производство поступило судебным приставам Октябрьского округа Мурманска. Приставы предупредили северянина о том, что будет, если долг не будет погашен в срок. Однако он проигнорировал требования.

– Приставы выяснили, что должник владеет автомобилем Hyundai Getz. На него был наложен арест. Владельцу объяснили, что в случае неуплаты долга, машина будет продана. Вырученные средства пойдут в счет погашения задолженности, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

На следующий день должник выплатил весь долг и исполнительский сбор. После этого с машины арест сняли.

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