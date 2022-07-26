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Общество26 июля 2022 10:03

После ареста машины житель Мурманска выплатил 111 тысяч рублей долгов за "коммуналку"

Мужчина не хотел лишиться своего Hyundai Getz
Татьяна ЖДАНОВА
Арест машины подвиг мурманчанина расплатиться по долгам за ЖКУ, которых у него накопилось на 111 тысяч рублей.

Арест машины подвиг мурманчанина расплатиться по долгам за ЖКУ, которых у него накопилось на 111 тысяч рублей.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Арест машины подвиг мурманчанина расплатиться по долгам за ЖКУ, которых у него накопилось на 111 тысяч рублей.

Исполнительное производство поступило судебным приставам Октябрьского округа Мурманска. Приставы предупредили северянина о том, что будет, если долг не будет погашен в срок. Однако он проигнорировал требования.

– Приставы выяснили, что должник владеет автомобилем Hyundai Getz. На него был наложен арест. Владельцу объяснили, что в случае неуплаты долга, машина будет продана. Вырученные средства пойдут в счет погашения задолженности, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

На следующий день должник выплатил весь долг и исполнительский сбор. После этого с машины арест сняли.

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