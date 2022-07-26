Из Кандалакшской ЦРБ сбежал 60-летний пациент в пижаме и шлепанцах

Мужчина дезориентирован, нуждается в медицинской помощи. Фото: vk.com/murmanspas51

В Кандалакше ищут 60-летнего Олега Ляха. 25 июля около 21.35 мужчина ушел из Кандалакшской районной больницы и пропал. Его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в больничную пижаму, зеленые штаны и черные шлепанцы.

Мужчина дезориентирован, нуждается в медицинской помощи.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться в полицию по телефону 102 либо в ПСО "МурманСпас": 8 911 311 70 20 (круглосуточно).

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