В Минькино нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Опасную находку обследовали взрывотехники ОМОН «Медведь» Росгвардии. Фото: Управление Росгвардии по Мурманской области

В Минькино на берегу Кольского залива обнаружили авиационную бомбу. Опасную находку обследовали взрывотехники ОМОН «Медведь» Росгвардии.

Боеприпас оказался 50-килограммовой авиабомбой времен Великой Отечественной войны. Его передали сотрудникам следственно-оперативной группы для дальнейшей проверки.

Напомним: под домами и дорогами города в Мурманской области находят кости и черепа.

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