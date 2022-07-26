В Коле отловили напавшую на местную жительницу бродячую собаку

После всех процедур собаку, если она неагрессивная, вернут в привычную среду обитания. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Коле отловили бродячую собаку, которая напала на местную жительницу и ее йоркширского терьера на проспекте Защитников Заполярья, 24. Девушке помог отбиться от пса мимо проходящий мужчина. Северянка также рассказывала, что в травмпункте ей так и не сделали вакцинацию от бешенства.

- Отловленные безнадзорные животные подлежат карантинированию, маркированию и вакцинированию, обязательной стерилизации и освидетельствованию на немотивированную агрессивность, - сообщили в ООО "Атлант".

После всех процедур собаку, если она неагрессивная, вернут в привычную среду обитания (примерно через месяц).

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