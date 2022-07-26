В Мурманске словесная перепалка довела мужчину до больничной койки

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После драки, которая произошла из-за словесной перепалки, житель Мурманска попал в больницу.

Так, в полицию позвонили врачи одного из медучреждений Мурманска. Они сообщили, что к ним обратился за помощью 42-летний местный житель. Медики расценили его травмы, как тяжкий вред здоровью.

– Полицейским мужчина рассказал, что у него возник словесный конфликт с одним из прохожих из-за личной неприязни. Ссора переросла в драку. Оппонент избил потерпевшего, повредив грудную клетку и травмировав внутренние органы, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Полицейские нашли злоумышленника. Им оказался безработный 27-летний житель Мурманска. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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