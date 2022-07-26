Жителю Мурманска грозит до 20 лет лишения свободы за сбыт наркотиков и хранение оружия

41-летнего жителя Мурманска ждет суд за приготовление к незаконному сбыту наркотиков и хранение оружия. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

41-летнего жителя Мурманска ждет суд за приготовление к незаконному сбыту наркотиков и хранение оружия.

- По данным следствия, в январе ради последующего сбыта и получения материальной выгоды мужчина забрал из тайников, оборудованных на улице Чапаева, а также в лесополосе рядом с проспектом Кольским незаконно приобретенные вещества: массой 9,7 грамма, содержащее α-PVP, и массой 2,09 грамма, содержащее МДМА, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Однако после этого его задержали сотрудники полиции, а приобретенные им для дальнейшего сбыта наркотики забрали из незаконного оборота.

Также в квартире северянина полицейские обнаружили обрез двуствольного ружья, пригодный для выстрелов и хранившийся без разрешения. По словам мужчины, в 2015 году он нашел оружие в лесополосе.

В отношении мурманчанина, ранее неоднократно судимого за хранение наркотиков, были возбуждены уголовные дела: по части 3 статьи 30 УК РФ, части 4 статьи 228.1 УК РФ, а также части 1 статьи 222 УК РФ.

Объединенное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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