Андрей Чибис о задержке установки пандуса в Мурманске: "Это просто уму непостижимо"

В управлении капитального строительства Мурманска ей ответили, что пандус появится не раньше 2023 года. Фото: Правительство Мурманской области

Жалоба мурманчанки дошла до губернатора. Женщина рассказала, что два года не может добиться установки пандуса у подъезда дома №10 по переулку Якорный.

В управлении капитального строительства Мурманска ей ответили, что пандус появится не раньше 2023 года.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил разобраться с этим вопросом главу администрации города. Он также напомнил, что установка пандусов в муниципалитетах финансируется отдельной региональной программой.

- Прошу до конца недели предоставить мне документ о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц. Ну почему у нас в этих подразделениях настолько черствые люди сидят? Это просто уму непостижимо, — сказал глава региона.

Всего на минувшей неделе Центр управления регионом зафиксировал 1036 сообщений от северян, поступивших в соцсетях, на порталах «Наш Север» и Госуслуги.

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