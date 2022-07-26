Мурманск отметил 23-й жаркий день за лето

Два первых летних месяца в Мурманске выдались на редкость теплыми и даже жаркими.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Два первых летних месяца в Мурманске выдались на редкость теплыми и даже жаркими. Так, в столице Заполярья насчитали уже 23 жарких дня за этот сезон, когда столбик термометра доходил до двузначных показателей.
- 25 июля максимальная температура на метеостанции составила +20.5 градуса. Это 23-е пересечение 20-градусной отметки в году, по месяцам распределение следующее: 7 в июне и 16 в июле, - пишут в паблике "Погода в Мурманске". Надеемся, что к концу лета таких деньков насчитается еще больше.
Напомним: жители Мурманской области делятся богатым грибным "уловом". Грибы можно найти в разных уголках региона.
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