После вмешательства прокуратуры сироту из Кандалакши обеспечили жильем

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры. Фото: Олег ЗОЛОТО

39-летний мужчина из Кандалакши, имеющий статус лица, оставшегося без попечения родителей, обратился в прокуратуру. Оказалось, что сироте не выделили квартиру.

- Проверкой установлено, что в 2001 году заявитель достиг совершеннолетия, однако ни один из его законных представителей не принимал меры к обеспечению его жильем, - отметили в ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд с иском, чтобы понудить администрацию Кандалакшского района выделить мужчине благоустроенное жилье, площадью не ниже установленных социальных норм.

Кандалакшский районный суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru