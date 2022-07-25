В Мурманске горела крыша областного перинатального центра

Эвакуация не проводилась, пострадавших нет. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Вечером 25 июля вспыхнула крыша Мурманского областного перинатального центра, который находится на улице Лобова, д. 8/1.

- В результате пожара крыша здания повреждена на площади 5 квадратных метров. В 19.16 пожар локализован, ликвидировано открытое горение. В 19.33 возгорание полностью потушили. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте происшествия работало 8 пожарно-спасательных отделений - 47 человек, 12 единиц техники.

Причины случившегося устанавливаются.

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