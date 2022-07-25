Первый сертификат на дом в Арктике вручили семье с 7 детьми

Северяне получили 1,5 миллиона рублей на строительство семейного гнездышка. Фото: Скриншот видео

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил первый сертификат на «Свой дом в Арктике». Его обладателем стала многодетная семья Дашко.

- Андрей и его супруга ждут уже восьмого ребенка! Надеюсь, что они нам покажут, какой дом построили для своей большой семьи, - отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Северяне получили 1,5 миллиона рублей на строительство семейного гнездышка.

Напомним: в Мурманской области приняли на рассмотрение 22 заявки по программе "Свой дом в Арктике". Всего по поводу получения выплаты обратились более 900 человек.

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