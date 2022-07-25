Следком Мурманской области за полтора года арестовал имущество злоумышленников на 62 миллиона рублей

Только за 2021 год и за первое полугодие 2022 года в производстве следователей находилось более 1,5 тысячи уголовных дел, половина из них – о тяжких и особо тяжких преступлениях. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Руководитель следственного управления СКР по Мурманской области Андрей Ефремов в торжественной обстановке поздравил своих коллег с Днем сотрудника органов следствия, который отмечается 25 июля.

В своей речи он отметил, что сегодня Следственный комитет – это мощный коллектив единомышленников, перед которым стоят масштабные государственные задачи. Только с полной самоотдачей возможно достичь поставленных целей.

Только за 2021 год и за первое полугодие 2022 года в производстве следователей находилось более 1,5 тысячи уголовных дел, половина из них – о тяжких и особо тяжких преступлениях. Доказана причастность более 600 человек к совершению тяжких и особо тяжких деяний.

- В суд направлено 42 уголовных дела о крупных хищениях, различных злоупотреблениях и взяточничестве по обвинению 46 лиц, в том числе чиновников, правоохранителей. В ходе предварительного следствия возмещено более 170 миллионов рублей ущерба. На 62 миллиона рублей арестовано имущество обвиняемых, в том числе обнаруженное за пределами России, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Глава регионального СКР поблагодарил личный состав за ответственное отношение к делу и поощрил отдельных руководителей и следователей за их активную работу и достигнутые результаты.

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