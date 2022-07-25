В 21 школе Мурманской области полностью заменят окна

В этом году на установку новых окон в школах из регионального бюджета выделили 200 миллионов рублей. Фото: Правительство Мурманской области

Более 3 тысяч новых окон установят в школах Мурманской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

Ранее с главой администрации города Юрием Сердечкиным губернатор посетил ряд объектов в Первомайском округе, на которых ведутся ремонты и благоустройство.

- Хочу отдельно отметить работы, которые идут в учреждениях образования, чтобы наши ребята уже с сентября обучались и жили в более комфортных условиях. Например, в гимназии №7 идет обновление окон в рамках региональной программы. По плану полностью заменим окна в 21 школе области, обеспечив удобный процесс обучения, – подчеркнул глава региона.

В этом году на установку новых окон в школах из регионального бюджета выделили 200 миллионов рублей.

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