В фотоловушку Кандалакшского заповедника попало семейство медведей

Косолапые угодили в фотоловушку. Фото: Скриншот видео

В Кандалакшском природном заповеднике сняли на видео трех медвежат с мамой-медведицей, которые гуляют по лесу. Косолапые угодили в фотоловушку.

- Нескончаемый сериал о жизни заповедных медведей - сезон "Лето-2022". В кадре не спеша появляется мама, переступает по бревнам, движется в сторону леса. Малыши, местами спотыкаясь, бегут за ней. Кто-то из них через год-два окажется в объективе фотоловушки уже повзрослевшим, - рассказывают в заповеднике.

Напомним: в Ледовом озере Мурманска поселились ондатры. По словам северян, в водоеме обитают несколько семей этих зверьков [видео].

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