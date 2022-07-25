Мужчина из Великих Лук пытался украсть в мурманском гипермаркете майку и насос

В Мурманске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по сигналу тревоги выезжал в гипермаркет, расположенный в Октябрьском округе города. Фото: 51.rosguard.gov.ru

В Мурманске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по сигналу тревоги выезжал в гипермаркет, расположенный в Октябрьском округе города. Оказалось, что один из посетителей пытался украсть из магазина товары.

- В отделе с автотоварами мужчина взял электрический насос, а в отделе с одеждой - майку, после чего попытался пронести их мимо кассы, не заплатив, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области. Росгвардейцы задержали 28-летнего уроженца города Великие Луки и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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