Житель Мурманска оплатил почти полмиллиона рублей долгов за ЖКУ ради возвращения прицепа

Постановление о наложении ареста на имущество отменили.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Житель Мурманска погасил большой долг по коммунальным платежам, чтобы не потерять свое имущество.
Так, в апреле судебным приставам поступил документ о взыскании с мужчины задолженности по ЖКУ в 444 тысячи рублей. Мужчина знал о возбуждении исполнительного производства, но решение суда не исполнял.
В итоге приставы нашли имущество, зарегистрированное за должником - прицеп к автомобилю. На него наложили арест.
- Осознав, что из-за неоплаченных долгов он лишится прицепа, мужчина погасил всю сумму по коммунальным платежам. Также с него взыскали исполнительский сбор свыше 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.
Постановление о наложении ареста на имущество отменили.
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