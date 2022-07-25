На Семеновском озере в Мурманске пройдет первый фестиваль водных видов спорта

В Мурманске на Семеновском озере 30 июля развернется первый фестиваль водных видов спорта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске на Семеновском озере 30 июля развернется первый фестиваль водных видов спорта. Для гостей праздника с 12.00 до 17.00 будут работать несколько спортивных и интерактивных зон.

- Состоятся соревнования по каякингу и сапсерфингу. Опытные инструкторы проведут мастер-классы по сапсерфингу, балансборду и фридайвингу. Одним из самых зрелищных элементов программы станет шоу от профессиональных спортсменов по аквабайку, флай и вейкбордингу, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Еще одна фестивальная площадка – Песочный город – поддержит летнее настроение. Атмосферу создаст зажигательная музыка в исполнении местных коллективов и диджеев.

Напомним: ко Дню ВМФ в Североморске пройдет парад кораблей. А вечером на Приморской площади прогремит салют.

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