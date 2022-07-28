Пенсионерка из Апатитов перевела телефонным мошенникам полмиллиона рублей

Аферистам грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

75-летнюю апатитчанку обманули мошенники. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что у нее похитили все сбережения.

Накануне северянке позвонили с неизвестного номера. Звонивший мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются завладеть ее деньгами. Собеседник посоветовал перевести все сбережения на "безопасный счет", чтобы сохранить их.

- Введенная в заблуждение жительница Апатитов, действуя по указанию злоумышленника, перевела через банкомат на продиктованный номер банковского счета 500 тысяч рублей. После этого разговор с мужчиной прекратился, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Аферистам грозит до шести лет лишения свободы.

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