Жителя Зеленоборского приговорили к 8 годам лишения свободы за убийство

Местный житель вину в убийстве не признал, ссылаясь на отсутствие такого умысла. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области вынесли приговор ранее не судимому 42-летнему жителю Зеленоборского. Мужчина совершил убийство.

- Днем 17 апреля 2022 года злоумышленник, находясь по месту жительства в доме на улице Княжегубской, поссорился со знакомым. Обвиняемый взял кухонный нож и со значительной силой не менее двух раз ударил им в грудную клетку северянина, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.

Местный житель вину в убийстве не признал, ссылаясь на отсутствие такого умысла.

Суд назначил северянину наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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