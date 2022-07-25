В Мурманской области за полгода провели 500 внеплановых проверок управляющих компаний

Министр госжилстройнадзора Алена Кузнецова отметила, что жалоб на УК в регионе стало меньше за последнее время. Фото: Антон ЗАБИРОВ

За последние полгода министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области провело 506 внеплановых проверок работы управляющих организаций.

- По итогам проверок было выдано 334 предписаний, более 90% из них исполнено, - доложила на оперативном совещании в правительстве региона министр госжилстройнадзора Алена Кузнецова.

Она также отметила, что жалоб на УК в регионе стало меньше за последнее время.

Напомним: в Мурманской области на снос ветхих домов потратят 129 миллионов рублей. Уже заключены контракты на демонтаж 25 зданий.

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