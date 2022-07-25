У детского сада в Мурманске оставили погибать домашнюю игуану

К счастью, питомца уже приютили добрые люди. Фото: Надежда Титова.

В Мурманске спасли домашнюю игуану, от которой решили избавиться прежние хозяева, выставив животное на улицу. Бедолагу посадили на дерево возле детского сада.

- Хорошо, что неравнодушными оказались сторож этого садика и нянечка, благодаря чему малышка не осталась погибать на холоде, - написала зооволонтер Надежда Титова.

К счастью, питомца уже приютили добрые люди. Их проконсультировали по содержанию пресмыкающихся.

Напомним: в Спутнике выбросили домашнего питомца на помойку. Хвостатого друга вынесли вместе с клеткой.

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