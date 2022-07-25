У детского сада в Мурманске оставили погибать домашнюю игуану

К счастью, питомца уже приютили добрые люди. Фото: Надежда Титова.
В Мурманске спасли домашнюю игуану, от которой решили избавиться прежние хозяева, выставив животное на улицу. Бедолагу посадили на дерево возле детского сада.
- Хорошо, что неравнодушными оказались сторож этого садика и нянечка, благодаря чему малышка не осталась погибать на холоде, - написала зооволонтер Надежда Титова.
К счастью, питомца уже приютили добрые люди. Их проконсультировали по содержанию пресмыкающихся.
Напомним: в Спутнике выбросили домашнего питомца на помойку. Хвостатого друга вынесли вместе с клеткой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru