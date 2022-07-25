Житель Мурманска хранил дома почти полкило марихуаны

Мужчина хранил крупную партию наркотиков у себя дома.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Мурманске окончено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина хранил крупную партию наркотиков у себя дома.
Так, в квартире на улице Лобова у мурманчанина нашли полкило (461 грамм) каннабиса. В марте мужчину задержали полицейские, а наркотические вещества изъяли из незаконного оборота.
В отношении северянина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере".
- Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мурманчанину может грозить до трех лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
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