Житель Мурманска хранил дома почти полкило марихуаны

Мужчина хранил крупную партию наркотиков у себя дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске окончено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина хранил крупную партию наркотиков у себя дома.

Так, в квартире на улице Лобова у мурманчанина нашли полкило (461 грамм) каннабиса. В марте мужчину задержали полицейские, а наркотические вещества изъяли из незаконного оборота.

В отношении северянина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере".

- Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мурманчанину может грозить до трех лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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