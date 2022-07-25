Водителя грузовика из Североморска, сбившего насмерть 75-летнюю пенсионерку, ждет суд

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области будут судить 28-летнего автомобилиста из Североморска. Мужчина нарушил правила дорожного движения, из-за чего погиб человек.

- Следствием установлено, что 25 ноября 2021 года в Ленинском округе Мурманска водитель, управляя грузовиком Renault, выехал на пешеходный переход на запрещающий красный сигнал светофора, где наехал на пешехода. 75-летняя женщина получила смертельные травмы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Североморца может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним: в Мурманске жителю Астраханской области, сбившему мотоциклистку, вынесли приговор. Девушка получила серьезные травмы.

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