В Мурманской области на снос ветхих домов потратят 129 миллионов рублей

За два минувших года в области снесли 36 объектов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2022 году в Мурманской области планируют снести 35 ветхих домов в 12 муниципалитетах. На это дело выделили 129 миллионов рублей.

- На сегодняшний день заключены контракты на демонтаж 25 зданий, это 71% от плана. Самое позднее завершение работ - середина декабря, - сообщила на оперативном совещании в правительстве региона глава минстроя Мурманской области Ирина Вабищевич.

За два минувших года в области снесли 36 объектов.

Напомним: строительством девятиэтажного дома на улице Павлова в Мурманске займется подрядчик из Архангельска. Многоэтажка появится до конца 2023 года.

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