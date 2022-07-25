В центре Мурманска почти на сутки ограничат движение и стоянку транспорта

Ограничение коснется улицы Ленинградской, от улицы Воровского до улицы Профсоюзов.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В центре Мурманска на сутки ограничат движение, остановку и стоянку всех видов транспорта. Ограничение коснется улицы Ленинградской, от улицы Воровского до улицы Профсоюзов.
Как сообщили в администрации города, запрет будет введен с 00.00 до 20.00 28 августа.
Напомним: участок автодороги Мишуково-Снежногорск перекроют на 9 дней. Движение будет закрыто для всех видов транспорта.
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