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Общество25 июля 2022 8:23

В центре Мурманска почти на сутки ограничат движение и стоянку транспорта

Временный запрет будет действовать 28 августа
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Ограничение коснется улицы Ленинградской, от улицы Воровского до улицы Профсоюзов.

Ограничение коснется улицы Ленинградской, от улицы Воровского до улицы Профсоюзов.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В центре Мурманска на сутки ограничат движение, остановку и стоянку всех видов транспорта. Ограничение коснется улицы Ленинградской, от улицы Воровского до улицы Профсоюзов.

Как сообщили в администрации города, запрет будет введен с 00.00 до 20.00 28 августа.

Напомним: участок автодороги Мишуково-Снежногорск перекроют на 9 дней. Движение будет закрыто для всех видов транспорта.

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