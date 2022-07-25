В День ВМФ в Североморске пройдет парад кораблей

Для тех, ко не сможет попасть в город, организуют прямую трансляцию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

31 июля в Североморске отметят День Военно-морского флота. В параде войск и военно-морском параде, которые начнутся в 10.00, примут участие более 2 тысяч военнослужащих и 30 кораблей и судов обеспечения. Об этом сообщил на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Возглавит парад атомный ракетный крейсер «Петр Великий», в нем также примут участие три атомные подводные лодки. Так как Североморск является ЗАТО, для тех, ко не сможет попасть в город, мы организуем прямую трансляцию, - отметил глава региона.

Также в честь праздника в 22.00 на Приморской площади Североморска прогремит праздничный салют, а в течение дня будут работать ярмарка, аттракционы.

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