Главой минтранса Мурманской области стала Юлия Полиэктова

Ключевая задача нового министра - четкое и своевременное выполнение плана по дорожным работам. Фото: скрин видео

В Мурманской области назначили нового министра транспорта и дорожного хозяйства - им стала Юлия Полиэктова.

- Юлия - уроженка Мурманска. Что важно, она более 20 лет проработала на разных государственных должностях, в том числе была руководителем комитета по госзакупкам. Последние два года очень эффективно проявила себя в качестве заместителя министра транспорта. Желаю удачи и успехов новому руководителю! - отметил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

Он отметил, что ключевая задача нового министра - четкое и своевременное выполнение плана по дорожным работам.

Напомним: прежнего главу минтранса - Артема Гришина - отправили в отставку.

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