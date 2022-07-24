50-летний мужчина ушел из кандалакшской больницы и пропал

Мужчина был одет в синюю футболку поло, синий кардиган. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманской области ищут 50-летнего Андрея Крота, который живет в Алакурттинском психоневрологическом интернате. Мужчина ушел из Кандалакшской районной больницы 23 июля около 11.00 и пропал.

Северянин дезориентирован, нуждается в медицинской помощи.

Мужчина был одет в синюю футболку поло, синий кардиган, светлую куртку и светлые кроссовки в сетку.

Особые приметы: имеется рана на голове, может быть повязка.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться в полицию по телефону 102 либо в ПСО "МурманСпас": 8 921 511 94 08 (круглосуточно).

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