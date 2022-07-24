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Общество24 июля 2022 14:06

В Мурманске на ремонт памятника печной трубе потратят 5,6 миллиона рублей

Работы по обновлению должны завершить в этом году
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Тендер на ремонт мемориала появился на сайте Госзакупок. Фото: администрация Мурманска

Тендер на ремонт мемориала появился на сайте Госзакупок. Фото: администрация Мурманска

В Мурманске отремонтируют мемориал, посвященный стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны, что находится у Семеновского озера. Важная составляющая памятника - печная труба, будто оставшаяся после пожара жилого дома.

Тендер на ремонт мемориала появился на сайте Госзакупок. Заказчик - "Мурманские городские парки и скверы". Стоимость работ - 5,6 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит провести разборку облицовки стен из гранитных плит, облицевать колонны и стены гранитными плитами, разобрать стены печной трубы из кирпича и выложить новые, отремонтировать штукатурку и окрасить печную трубу.

Работы по обновлению памятника планируют завершить до 30 сентября этого года.

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