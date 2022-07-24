На полуострове Средний у участника веломарафона украли дорогостоящий велосипед

Ориентировочное место поломки и пропажи: на перевале, в паре километров от стройплощадки Валла-Тунтури. Фото: vk.com/pogoda51

Жителей Мурманской области просят помочь с поисками украденного велосипеда. Без дорогостоящего транспорта 23 июля остался участник веломарафона на перевале Муста-Тунтури, полуостров Средний.

- За 20 километров до финиша был украден велосипед Scott Spark RC 900. Заднее колесо сломано после падения, велосипед оставлен на время в кустах в стороне от дороги. Ориентировочное место поломки и пропажи: на перевале, в паре километров от стройплощадки Валла-Тунтури, - сообщили в паблике "Погода в Мурманске".

Приметы велосипеда: цвет бронзо-коричневый, красные грипсы (ручки), на переднем колесе желтые боковины, заднее колесо погнутый обод, без покрышки, на руле стартовый номер 11.

Свидетелей происшествия просят написать в личные сообщения "Погода в Мурманске", или обратиться по телефону +7 909 564 09 87 (Павел Панфилов).

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