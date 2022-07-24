В районе базы "Куэльпорр" спасают женщину

На место происшествия выехали спасатели Кировска. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В 6 километрах от базы КСС «Куэльпорр», что находится в Хибинах, оказалась в беде женщина. Ей потребовалась помощь спасателей.

- 24 июля в 14.00 в оперативную дежурную смену МЧС по Мурманской области поступила информация о том, что нужна помощь женщине. У нее поднялась температура, самостоятельно передвигаться не может, просит помощи в эвакуации ее в Кировск, - сообщили в спасательном ведомстве.

На место происшествия выехали спасатели Кировска в составе: 1 человек, 1 единица техники.

Напомним: на плато Куэльпорр завершены поиски туристов. Из поля зрения взрослых пропали 7-летний и 4-летний ребенок.

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