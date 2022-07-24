За сутки в Мурманской области от коронавируса никто не умер

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватил 135 181 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 24 июля 2022 года составляет 3 337 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 в Заполярье никто не умер.

Мурманская область остается на пятом месте по смертности от ковида. В Заполярье приходится 441 умерший на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 7 новых случаев заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватил 135 181 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Кандалакшский район и Североморск.

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