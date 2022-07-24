В Коле на девушку и ее йоркширского терьера напала бездомная собака

Девушку спас мужчина, который проходил рядом и отозвал пса. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Коле от укусов бродячей собаки пострадала девушка. Пес также напал на питомца северянки - йоркширского терьера. Это произошло 23 июля на улице Защитников Заполярья, 24.

- Пес сначала кинулся на моего питомца, но я успела выхватить его из пасти пса, после чего он кинулся на меня. Собака попыталась прыгнуть на спину, но мне удалось скинуть ее с себя, после чего она укусила меня за ягодицу и разорвал джинсы и куртку. Я была очень напугана! И если бы проходивший рядом мужчина не отозвал пса, неизвестно какими бы травмами закончилась эта история, - рассказывает девушка в паблике "Мурманск" (18+).

Сначала пострадавшая обратилась в травмпункт в Кольской ЦРБ, где ей сказали, что вакцины от бешенства у них закончились. Там ей обработали рану и дали направление в мурманский городской травмпункт на Шмидта 41/9.

По словам северянки, там ей тоже не сделали вакцину, объяснив большим количеством побочных эффектов. Вместо этого ей посоветовали последить за бродячей собакой, которая ее укусила. Мол, если животное не умрет через 10 дней, значит, бешенства не было.

"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД России по Мурманской области.

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