В Мурманске браконьеру придется заплатить за краба 4,5 миллиона рублей

Погрануправление просило взыскать с браконьера всю сумму ущерба. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Мурманске мужчине, который занимался браконьерством, придется выплатить ущерб в несколько миллионов рублей.

В автомобиле северянина нашли 11 картонных коробок с 422 варено-морожеными фалангами камчатского краба и 162 брикета с варено-мороженым мясом краба.

Ущерб водным биоресурсам сотрудники погрануправления ФСБ по западному арктическому району оценили в сумму свыше 4,5 миллиона рублей. А в отношении мужчины возбудили административное дело по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ "Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море требований или условий лицензии".

Впоследствии материалы дела были переданы в суд. Погрануправление просило взыскать с браконьера всю сумму ущерба. Ленинский районный суд рассмотрел дело без ответчика, который не пришел на заседание, и удовлетворил требование истца.

Решение не вступило в законную силу.

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