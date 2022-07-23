Теплоход "Клавдия Еланская" изменит график движения из-за празднования Дня ВМФ

Движение всех судов по Кольскому заливу может быть ограничено. Фото: Олег ФИЛОНОК

Из-за предстоящего празднования Дня Военного Морского Флота и возможного ограничения движения всех судов по Кольскому заливу, теплоход "Клавдия Еланская", который курсирует из Мурманска в Островной, изменит расписание с 28 по 30 июля.

Как сообщила глава администрации ЗАТО Островной Ольга Огинова, выход судна из Мурманска запланирован 28 июля в 19.00, приход в Островной 29 июля в 11.00. Выход из Островного - 29 июля в 20.00, прибытие в Мурманск - 30 июля в 13.00.

Напомним: ранее мы рассказывали, как путешественнику попасть на "Клавдию Еланскую".

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