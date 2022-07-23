В Мурманской области за неделю подхватили коронавирус почти 100 человек

Всего с начала пандемии болезнь подхватили 135 174 человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последнюю неделю в регионе выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии болезнь подхватили 135 174 человека.

Больше всего новых зараженных приходится на Мурманск (+60, всего 66530). За ним по приросту следует Мончегорск (+19, всего 10089).

Умерли с марта 2020 года 3 337 человек.

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