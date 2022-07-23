В Мурманской области заключившим контракт для участия в спецоперации на Украине выплатят 100 тысяч рублей

Участников спецоперации поддержат финансово. Фото: скрин видео vk.com/chibis.andrey

Губернатор Андрей Чибис встретился с ветеранами боевых действий и поддержал их инициативу о создании именного подразделения Мурманской области для участия в специальной военной операции на Украине.

Глава региона также отметил, что те, кто заключил контракт для участия в спецоперации, получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей.

- Гордимся патриотами Заполярья, которые не бросают своих, и продолжим всесторонне их поддерживать, - отметил Андрей Чибис.

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