На мурмашинском кладбище перекопали могилы

Полиция проводит проверку. Фото: скрин видео

На мурмашинском городском кладбище сняли на видео раскопанные могилы. Северяне возмущены увиденным.

- Ситуация просто выходит из всех рамок разумного! Представьте, вы приходите на могилу близкого человека, и застаете полный погром, все могилы сравняли с землей, кресты на половину выдернуты из почвы, - пишут в паблике "Мурманск" (18+).

Как сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД по Мурманской области, по данному факту полиция проводит проверку. В ведомстве уточнили, что администрация занимается облагораживанием некоторых мест захоронения, поэтому все так выглядит.

Напомним: ранее на том же кладбище выкопали могилу и вытащили из гроба покойника.

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