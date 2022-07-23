За сутки в Мурманской области от коронавируса никто не умер

Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Кандалакшский район и Североморск.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 23 июля 2022 года составляет 3 337 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 в Заполярье никто не умер.
Мурманская область остается на пятом месте по смертности от ковида. В Заполярье приходится 441 умерший на 100 тысяч населения.
За последний день выявили 11 новых случаев заражения COVID-19.
Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватил 135 174 человека. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Кандалакшский район и Североморск.
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