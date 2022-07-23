На трассе Санкт-Петербург - Мурманск потерялся домашний кот

Кот очень пугливый, отзывается на Персик или Фунтик. Фото: Наталья Веричева

На трассе Мурманск - Санкт-Петербург у мурманчан потерялся кот. Пушистик пропал в 30 километрах от заправки Лоухи в сторону Петербурга, левая обочина дороги. Примерно 984 километр.

Неравнодушных водителей просят помочь с поисками.

- Будем благодарны за любую информацию. Кот очень пугливый, отзывается на Персик или Фунтик. Если будет возможность подобрать его и привезти в Мурманск, вознаграждение гарантируется, - пишет хозяйка мурлыки Наталья Веричева.

Связаться с Натальей можно по телефону: 8-911-302-74-16.

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