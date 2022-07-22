Жительница Мончегорска погасила долги по кредитам ради продажи квартиры

Чтобы продать недвижимость жительница Мончегорска расплатилась по кредитным долгам. Фото: Александр ГЛУЗ

Чтобы продать недвижимость жительница Мончегорска расплатилась по кредитным долгам.

Банк подал на клиентку в суд, после чего судебным приставам поступило исполнительное производство о взыскании задолженности по кредиту свыше 200 тысяч рублей.

- В ходе проверки выяснилось, что должница владеет имуществом. Судебный пристав вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении одной из квартир, принадлежащей женщине, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Желая продать квартиру, северянка погасила долг и оплатила исполнительский сбор, назначенный ей за несвоевременную оплату долга. Только после этого запрет был снят и сделка могла состояться.

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