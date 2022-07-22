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Общество22 июля 2022 14:53

Жительница Мончегорска погасила долги по кредитам ради продажи квартиры

Женщина выплатила 200 тысяч рублей
Татьяна ЖДАНОВА
Чтобы продать недвижимость жительница Мончегорска расплатилась по кредитным долгам.

Чтобы продать недвижимость жительница Мончегорска расплатилась по кредитным долгам.

Фото: Александр ГЛУЗ

Чтобы продать недвижимость жительница Мончегорска расплатилась по кредитным долгам.

Банк подал на клиентку в суд, после чего судебным приставам поступило исполнительное производство о взыскании задолженности по кредиту свыше 200 тысяч рублей.

- В ходе проверки выяснилось, что должница владеет имуществом. Судебный пристав вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении одной из квартир, принадлежащей женщине, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Желая продать квартиру, северянка погасила долг и оплатила исполнительский сбор, назначенный ей за несвоевременную оплату долга. Только после этого запрет был снят и сделка могла состояться.

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