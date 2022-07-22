Под Териберкой водитель "ВАЗа" съехал в кювет и попал в больницу

Водителя отечественного авто доставили в медучреждение. Фото: vk.com/my_teriberka

Под Териберкой 20 июля произошло ДТП с участием одной машины.

- В 6.40 на 80 километре автодороги Кола - Серебрянские ГЭС водитель, двигаясь на "ВАЗе" со стороны Териберки, потерял контроль над управлением на нерегулируемом перекрестке, из-за чего съехал в кювет прямо по ходу движения автомобиля, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Водителя отечественного авто доставили в медучреждение для оказания помощи.

Напомним: под Апатитами в ДТП пострадала женщина и трехлетний ребенок. Водитель Mitsubishi съехал в кювет.

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