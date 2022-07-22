На острове в Кандалакшском заливе обустроят экотропу и смотровую площадку

Остров Малый, что расположен напротив устья реки Нива. Фото: vk.com/clubzapovedkand

Остров Малый, что расположен напротив устья реки Нива, обзаведется экотропой, обзорной площадкой и местом стоянки. На этот островок не распространяется заповедный режим.

Предприниматель выиграла на туристическое обустройство уголка природы региональную субсидию. Заявку одобрил Комитет по туризму Мурманской области .

- Кандалакшский заповедник поддерживает экологически ответственный туризм. За проектом развития водного маршрута на остров Малый будем наблюдать в рамках нашего соглашения о сотрудничестве с предпринимателем. Обсуждаем вместе, как организовывать пребывание людей с минимальной нагрузкой на экосистему, особенно в период гнездования птиц. Делимся опытом. Будем вместе природу беречь! - отметили в группе Кандалакшского заповедника.

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