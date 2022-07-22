В Мурманске мужчина убил сожительницу ударом в живот из-за ее внешнего вида

Трагедия разыгралась ночью 12 октября, когда мужчина вместе с сожительницей употреблял спиртное. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске суд вынес приговор 48-летнему северянину, который убил свою сожительницу.

В отношении северянина было возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть по неосторожности".

Трагедия разыгралась ночью 12 октября, когда мужчина вместе с сожительницей употреблял спиртное.

– Войдя в гостиную, злоумышленник увидел лежащую на полу женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ее внешний вид вызвал у северянина неприязнь. Он с силой ударил ее кулаком в живот. Женщина скончалась на месте преступления, – сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.

Мурманчанин полностью признал вину. Его приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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