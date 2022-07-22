В Апатитах двое мужчин избили на улице девушку

По данному факту проводится проверка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рано утром 22 июля в Апатитах на улице Северная, 26 двое пьяных мужчин избили девушку, пытаясь забрать у нее ключи от квартиры. Об этом пишут в Telegram-канале "Мурманск" (18+).

Как уточнили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, после случившегося в полицию с заявлением обратились очевидцы. По данному факту проводится проверка.

Напомним: двое братьев из Кандалакши избили прохожих ради пары бутылок пива и закуски. Молодым людям вынесли приговор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru