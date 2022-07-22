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Происшествия22 июля 2022 13:00

В Апатитах двое мужчин избили на улице девушку

Полиция проводит проверку
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
По данному факту проводится проверка.

По данному факту проводится проверка.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рано утром 22 июля в Апатитах на улице Северная, 26 двое пьяных мужчин избили девушку, пытаясь забрать у нее ключи от квартиры. Об этом пишут в Telegram-канале "Мурманск" (18+).

Как уточнили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, после случившегося в полицию с заявлением обратились очевидцы. По данному факту проводится проверка.

Напомним: двое братьев из Кандалакши избили прохожих ради пары бутылок пива и закуски. Молодым людям вынесли приговор.

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